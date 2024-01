Moto foi localizada em fundo de residência na Vila Santana

Um morador da Vila Santana encontrou nos fundos de sua casa uma motocicleta Honda/CG 125 Fan ES e acionou a Polícia Militar, na segunda-feira, dia 8, por volta das 15h45.

O morador não soube dizer quem deixou a moto no local e autorizou a entrada dos policiais, que verificaram que a moto estava sem placa, com painel danificado, sem farol dianteiro e as chaves de ignição. O número de chassi estava intacto, porém o número do motor estava suprimido.

Uma mulher apareceu no local com o documento da moto, alegando que a mesma era sua e que a havia comprado por R$ 3.500. Contou que a motocicleta havia sido furtada há algumas semanas

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência de apreensão de veículo foi registrado. A moto foi recolhida ao pátio de São João da Boa Vista.