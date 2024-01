Cadastro dos profissionais de cultura vai até segunda

O cadastro de profissionais da cultura que está sendo feito pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul continua até segunda-feira, dia 30. O objetivo, segundo a prefeitura, é mapear e identificar os profissionais de cultura do município.

O cadastro, conforme o explicado, é de suma importância para a geração de informações em todos os níveis de interesse cultural à sociedade. Por isso, qualquer profissional que promova a cultura da cidade pode e deve se cadastrar.

O Departamento de Cultura e Turismo divulgou uma lista de quais profissionais podem e devem participar deste mapeamento. São eles: arte educadores, artesãos, artistas plásticos, atores, antiquário, bonequeiros, bordadeiras, brincantes, camareiro, cantores, capoeiristas, caracterizador, cartoonista, cenógrafo, cenotécnicos, cineastas, cinegrafistas, cineclubistas, compositores, contadores de histórias, contra regra, cozinheiro tradicional, customizadores, dançarinos, desenhistas, designer gráfico, diagramadores, direção teatral, drag queens, dramaturgos, doceiros, dubladores, escritores, encadernadores artesanais, equilibristas, estampadores, editores de imagem e som, figurinistas, foliões de reis, guias turísticos, grafiteiros, hip hops e mc’s, iluminotécnicos, ilustradores, jongueiros, luthiers, locutores, mágicos, malabaristas, maquiadores, memorialistas, mestres sabedores, montadores, musicistas, músicos, peruqueiro, palhaços, poetas, preparador corporal, preparador da voz, produtores culturais, quilombolas, rendeiras, romancista, roteirista, ritmistas, radialistas, sambistas de roda, sonoplastas, tatuadores, transformistas e trapezistas.

Os artistas devem fazer o cadastro de forma presencial, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro. Para o cadastro, é necessário preencher uma ficha e apresentar cópias do CPF, RG, comprovante de residência e currículo. Os cadastros seguem até o dia 30 e podem ser feitos das 9h às 17h.

Mais informações pelo telefone (19) 3641-6199 ou pelo e-mail casadacultura@vgsul.sp.gov.br. É possível acessar o edital completo e a ficha de cadastro no site da prefeitura, clicando na opção “Informações” e em seguida, “Cultura e Turismo”, ou pelo link www.vgsul.sp.gov.br/departamentos/cultura-e-turismo.