Campanha de multivacinação termina no dia 31

A Campanha de Multivacinação, que está sendo realizada nas unidades de saúde durante todo o mês, pelo Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal, chega ao fim na terça-feira, dia 31.

A Campanha de Vacinação acontece das 8h às 17h nas três salas de vacinas do município: na ESF Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, no Jardim Paraíso I.

Ao jornal, a prefeitura informou que nesse momento ainda não é possível falar de cobertura vacinal, visto que os dados estão sendo computados pelo Ministério da Saúde. Contudo, em um pronunciamento realizado na sua rede social na quinta-feira, dia 19, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) chamou a atenção dos pais e responsáveis para que vacinem seus filhos neste mês de outubro. Segundo o prefeito, mais de 3 mil crianças de um total de 8.500 existentes no município, ainda não haviam recebido a devida vacinação contra várias doenças transmissíveis.

“Sabemos que há muito trabalho a ser feito ainda, mas todos os profissionais estão empenhados e precisamos da conscientização da população quanto à importância de manter a vacinação em dia”, ressaltou.

Conforme o explicado, estão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional, sendo Poliomielite, Meningocócica C e ACWY, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Pneumocócica 10, HPV, Hepatite A, Pentavalente (DTP + HIB + HEP B), Varicela, Tétano, Difteria, Pertussis – DTP, Febre Amarela, Rotavírus e Influenza (gripe). Segundo a prefeitura, também está disponível as vacinas de Influenza (gripe) para adultos e Covid-19 para crianças e adultos.

Durante a campanha, estão sendo distribuídos brindes e cupons para participar do sorteio de 30 bicicletas, que acontecerá no dia 7 de novembro. Aquele que ainda não levou seu filho para vacinar, pode procurar a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

Os pais e responsáveis devem levar a carteirinha de vacinação das crianças com menos de 15 anos para verificação e atualização das vacinas, levando também, cartão do SUS e CPF. A prefeitura ressaltou que as rotinas de imunização implementadas no país foram fundamentais para a eliminação de muitas doenças imunopreveníveis ao longo dos anos. “No entanto, se as coberturas vacinais diminuem, nossas crianças ficam expostas e as doenças podem aumentar. Não deixe de proteger aqueles que você ama. É importante que os pais e responsáveis levem seus filhos para atualizar as Vacinas. Quem ama, vacina”, disse.

Dia D

O Dia D da Campanha de Multivacinação aconteceu no dia 7. Na ocasião, segundo o informado pela prefeitura, 2.885 crianças compareceram nas unidades, onde 1.167 foram vacinadas e 1.718 estavam com a carteirinha de vacina completa

De acordo com a prefeitura, a campanha atingiu seu objetivo para o dia, as Unidades de Saúde ficaram cheias durante todo o período, realizando a conferência das carteirinhas e atualizando as vacinas nas crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.