Encontro Mariano realiza venda de pizza

A equipe do 7º Encontro Mariano está vendendo pizza para o dia 11 de novembro, por R$ 35,00. As pizzas serão entregues das 8h às 14h, no Centro Pastoral São Benedito.

Com nove sabores especiais, as pessoas podem fazer suas encomendas com os coordenadores dos terços de todas as paróquias da cidade ou entrar em contato com Juliana pelo telefone (19) 98209-7990 ou com Francisco pelo telefone (19) 99764-3105.

Os sabores são frango com catupiry, lombo com catupiry, portuguesa, calabresa, dois queijos, presunto e mussarela, mussarela, meia calabresa e meia dois queijos ou meia calabresa e meia mussarela.