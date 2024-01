História de vida de Márcia Iared será tema de livro

Previsto para ser lançado em 2024, um livro sobre a história e trajetória de vida da professora e atual diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, Márcia Iared, está sendo produzido por Angelino Júnior e Caroline Ferreira.

À Gazeta de Vargem Grande, os autores do livro contaram que ainda não definiram o nome do livro, que precisa estar à altura da homenageada. Este é o primeiro livro do casal. “É uma novidade para nós também produzir algo assim, estamos ansiosos por ser uma grande responsabilidade, elaborar de forma literária a história desta grande educadora”, disseram.

Os autores contaram à Gazeta como surgiu a ideia de escrever esse livro. “Há alguns meses, enquanto eu e Carol seguimos dirigindo pela rodovia num final de semana após finalizar alguns trabalhos com a Márcia, conversávamos sobre ela e sobre uma outra produção em andamento. Neste momento, tivemos a ideia de produzir um livro para que ficasse registrado de modo profissional e especial a história de vida e a trajetória da dona Márcia na cidade. Ela é uma pessoa que merece todo reconhecimento pela sua história de vida e por tudo que já fez e ainda faz pela cultura vargengrandense, afinal são mais de 50 anos de trabalho dedicado nesta terra”, pontuaram.

A produção do livro, conforme explicaram, está nos primeiros passos. “Estamos colhendo mais informações sobre a Márcia, fazendo reuniões e conversando com amigos e pessoas próximas para enriquecer ainda mais esta incrível história de vida”, comentaram.

“Os próximos passos é avançar com as informações, escritas seguindo um roteiro, correções, parcerias, entre outras atividades necessárias na produção da obra”, disseram os autores.

A homenageada já soube que sua vida será retratada em um livro. “Contamos a novidade para Márcia numa tarde de prosa rápida, o sorriso no rosto foi especial! Ela ficou surpresa com a homenagem, assim posso dizer, como ela sempre surpreende as pessoas com suas incríveis produções e ideias desta vez nós que chegamos com a ‘carta na manga’”, comemoraram.

Ao jornal, os autores Angelino e Caroline contaram que a previsão de finalização da obra é ano que vem. “Temos planos de aproveitar o aniversário de 150 anos de Vargem Grande do Sul para que seja mais um marco desta data grandiosa no município, e fazer a entrega deste presente à dona Márcia que tanto representou e representa para a cultura e educação de nossa cidade, sendo hoje a história viva da nossa Pérola da Mantiqueira”, ressaltaram.

Após o lançamento oficial, o casal pensa em disponibilizá-lo para compra online tanto de forma física como virtual.