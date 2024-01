Peça A Herança, com ator de Vargem, foi premiada

A peça de teatro A Herança, na qual o ator vargengrandense Gabriel Lodi faz parte, foi premiada três vezes no 10º Prêmio Bibi Ferreira, no dia 17 de outubro. A peça, que está em cartaz desde março, recebeu o prêmio de ‘Melhor peça pelo voto do público’, ‘Melhor peça pela crítica’ e ainda o prêmio de ‘Melhor atriz coadjuvante’ para Miriam Mehler.

A 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira elegeu os melhores nomes das produções nacionais, homenageando a grande dama do teatro brasileiro, morta em 2019 aos 96 anos

O ator Gabriel tem 36 anos, vive em São Paulo e também é dublador. Ele é filho do casal Neide e Arnaldo Lodi. Além de Gabriel Lodi, a peça tem Bruno Fagundes, Reynaldo Gianecchini, Marco Antônio Pâmio, Rafael Primot, André Torquato, Felipe Hintze, Davi Tápias, Haroldo Miklos, Cleomácio Inácio, Wallace Mendes, Rafael Américo e Miriam Mehler no elenco.

Os 11 atores se desdobram em 25 personagens, em uma peça de cinco horas e meia dirigida por Zé Henrique de Paula. Exigindo fôlego do público, o texto é dividido em duas partes de duas horas e meia, cada uma subdividida em atos, delimitados por intervalos.

A peça

A peça “A Herança”, de Matthew Lopez, estreou em Londres, em 2018, e, logo em seguida, na Broadway, em Nova York, sendo saudada como um dos grandes acontecimentos teatrais do século 21.

O premiado espetáculo põe em pauta uma discussão entre gerações sobre pertencimento, amadurecimento e amor na comunidade LGBTQIA+. A trama da peça gira em torno de um personagem com dificuldades para lidar com a ascensão de seu noivo à fama.

fotos: Reprodução redes sociais