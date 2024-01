Vargem solicita aumento do efetivo policial e mais viaturas

Representantes de Vargem Grande do Sul estiveram na terça-feira, dia 24, em audiência na Secretaria de Estado da Segurança Pública em São Paulo. Na ocasião, foram feitas algumas solicitações, como o aumento do efetivo para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, mais viaturas, reforma da Delegacia de Polícia Civil e mais armamento para a Guarda Civil Municipal.

Na audiência, estiveram presentes pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o coronel Cordesco, o assessor direto do secretário de Segurança, Major Boggi da Assessoria Militar e o delegado Dr. Luis Fernando, assessor direto do secretário de Segurança.

De Vargem, participaram da audiência o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), Rogério Bocamino, o vereador Hélio Magalhães Pereira (União Brasil), o comandante da Guarda Civil Municipal, Marco Antônio e o GCM Tonetto.

Em suas redes sociais, o prefeito Amarildo falou sobre a audiência. “Expusemos as necessidades do nosso município com bastante clareza, os representantes da Secretaria também expuseram tudo o que o estado já fez e principalmente vem ainda realizando para atender as demandas dos municípios. Agradecer a acolhida e esperançosos do atendimento paulatino das nossas necessidades em termos de segurança pública”, disse.