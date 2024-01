Baile dos Anos 80 fez o público dançar até altas horas

Muita alegria, danças sincronizadas e música boa marcaram o Baile dos Anos 80, promovido pela Sonora. O evento aconteceu no sábado, dia 21, e lotou a Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

O público prestigiou e dançou os hits que fizeram sucesso nas décadas passadas, ao som dos DJs Júnior Sonora e Luís Bob.

À Gazeta de Vargem Grande, os organizadores informaram que um outro Baile dos Anos 80 já está sendo estudado e deverá acontecer no próximo ano.

