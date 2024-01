Evento em prol da Humanitária foi sucesso

O Mega Jan 2, em prol da Sociedade Humanitária, reuniu mais de 150 pessoas no Vai Quem Guenta Bikers & Beer na quarta-feira, dia 25, a partir das 20h30. O evento foi organizado pelo músico Davi Urbano.

Com couvert a R$ 20,00, mais um quilo de alimento não perecível, o valor arrecadado foi destinado à entidade. As entradas já foram passadas nas máquinas da entidade.

O organizador, Davi Urbano, falou sobre o evento. “Extrapolou as expectativas, deu mais público do que o esperado. O evento foi uma segunda edição do primeiro. Como o primeiro foi sucesso, todos os músicos ficaram animados para o próximo, e assim unimos mais uma vez. Os músicos aderiram à ideia e, além de ajudar quem precisa, promove o encontro dos músicos e amigos, já que sempre estamos cada um pra uma cidade realizando nossos trabalhos musicais”, disse.

Ele organizou os músicos e fez a locução entre uma banda e outra. Alexandre, do Vai Quem Guenta, ficou em contato com a Sociedade Humanitária e com todo o andamento do bar. O som e a iluminação do evento foram por conta do DJ Clovinho e a parte técnica foi feita por Ronaldo Marques.

O evento contou com a participação de músicos e bandas, como Daniel Cachola, The Others, Débora Tortelo, Black Bones Smoke, João Marcos, Chicão Batera, Alice não mora mais aqui, André Matuto, Banda Sigma, Davi Urbano, André & Thiago, Ronaldo Marques, Dj Clovinho Moura e Alan Gabriel.

Ao jornal, os organizadores contaram que um terceiro Mega Jan já está sendo estudado, sendo que só falta definir qual entidade será ajudada e o mês que o evento será realizado. Contudo, a expectativa é de que seja no início de 2024.