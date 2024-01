Jantar festivo celebrou Dia do Médico e do Cirurgião Dentista

O Clube Médico-Odontológico Vargengrandense (CMOV) realizou um jantar de confraternização em comemoração ao dia do Médico e ao dia do Dentista, no Espaço Varanda na sexta-feira, dia 20.

Estiveram presentes 28 pessoas em um encontro marcado por muita alegria, descontração e amizade. Ao som de O Trio e iluminação sobre responsabilidade do DJ Clovinho, a noite foi muito animada.

O CMOV agradeceu à equipe do Espaço Varanda pela atenção e cuidado com o evento e à Gazeta de Vargem Grande pela divulgação.