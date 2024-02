Apenas um terreno colocado à venda pela prefeitura foi vendido

Dos cinco terrenos colocados à venda pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, apenas um foi vendido. O lote vendido foi o 1, na Avenida Monsenhor Celestino Cabrera Garcia, no Jardim Paulista, por R$ 82 mil, que já foi pago em sua totalidade. O terreno possui 235,15 m² e havia sido colocado à venda pelo valor mínimo de R$ 81.832,20. Segundo o informado, não houve interessados nos demais lotes.

As propostas e documentação do edital de concorrência nº 005/2023 para a venda dos cinco terrenos, localizados em vários bairros da cidade, podiam ser entregues até terça-feira, dia 23, às 9h, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal. A modalidade seria concorrência do tipo maior oferta.

Os terrenos podiam ser vendidos separadamente e os interessados poderiam apresentar propostas individuais para cada um dos lotes.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que está avaliando se os lotes serão colocados novamente à venda. Conforme consta no Edital, as vendas ocorrem com base nas Leis Municipais n.º 4.253, de 27 de julho de 2018 e 4.373, de 03 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal n.º 4.915, de 22 de novembro de 2023.

O valor da venda, segundo o explicado pela prefeitura, será destinado para desapropriação de áreas para implantação e construção de moradias populares.

Os terrenos

O lote 2, localizado na Rua Silva Jardim, no Centro, possui 309,90 m² e estava por no mínimo R$ 123.960,00. O terceiro terreno foi colocado à venda por no mínimo R$ 67.687,60, possui 196,14 m² e fica na Rua das Oliveiras, esquina da Rua Santa Lúcia, no Jardim Paraíso.

O quarto terreno, colocado à venda por R$ 87.056,40, está na Rua João Garcia Miron, no Jardim São Lucas e possui 262,11 m². O quinto terreno estava à venda por R$ 336.099,10 e está localizado na Rua Prudente de Moraes, no Centro, possuindo 424,94 m².