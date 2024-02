Divulgado o tema da Campanha da Fraternidade 2024

A Campanha da Fraternidade (CF) de 2024 tem como tema ‘Fraternidade e Amizade Social’, sendo inspirada na Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. O lema é ‘Vós sois todos irmãos e irmãs’ (Mt. 23, 8). Este tema e lema foram escolhidos pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em novembro de 2022.

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, dom Ricardo Hoepers, informaram que o tema e o lema da Campanha da Fraternidade 2024 refletem a preocupação do episcopado brasileiro em aprofundar a fraternidade como contraponto ao processo de divisão, ódio, guerras e indiferença que tem marcado a sociedade brasileira e o mundo.

Dentro do caminho penitencial da Igreja, a Campanha da Fraternidade propõe também durante a Quaresma, um convite de conversão à amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs. O ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da Campanha da Fraternidade em todo o Brasil.

No cartaz, a comunidade é representada por uma casa, local onde são acolhidos os irmãos e irmãs para a partilha do alimento e da vida. Ao redor de uma mesa se encontram personagens de diferentes etnias e idades, remetendo à amizade de Deus com os homens. A celebração da fé ao redor de uma mesa, com pão, vinho e fraternidade, é o principal símbolo da comunidade. Além disso, os alimentos na mesa recordam as refeições de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já as janelas indicam uma casa aberta aos desafios do mundo e da realidade.

O Papa aparece no centro da cena, apoiado em sua bengala, expressando que, apesar de suas limitações, ele propõe ao mundo a amizade social por meio de sua Encíclica Fratelli Tutti, mostrando que é um caminho necessário para garantir a boa convivência e a subsistência de todos os seres humanos.

Na arte, Francisco utiliza a cruz de Dom Helder Câmara, recordando as semelhanças entre esses dois homens de fé que tanto colaboraram e colaboram com a história da Igreja no Brasil e no mundo. O cartaz também é um convite para que os fiéis participem da Campanha da Fraternidade de forma concreta em 24 de março de 2024, Domingo de Ramos.

A campanha da fraternidade é tradicionalmente realizada pela Igreja Católica em parceria com instituições cristãs desde a década de 1960. O lançamento do tema ocorre oficialmente sempre na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. Neste ano, a Quarta-feira de Cinzas cai no dia 14 de fevereiro.