Exposição Xilo Sampa Xilo segue até dia 31

Em homenagem aos 470 anos da fundação de São Paulo, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo promove a exposição XILO SAMPA XILO, que mostra xilogravuras do artista João Gomes de Sá.

A exposição segue até quarta-feira, dia 31 de janeiro, no saguão da sede da AFPESP, localizada à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nº 155, no Centro de São Paulo.

Os belos trabalhos retratam construções que encantam os passantes, pela beleza de sua arquitetura. O artista conhece e tem boas lembranças da região de Vargem Grande do Sul, pois proferiu palestras em São João da Boa Vista e Poços de Caldas, e também a Gráfica de São Sebastião da Grama imprimiu um de seus livros.