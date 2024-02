Foi preso após tentar invadir casa e ameaçar ex-companheira

A Polícia Militar foi acionada no Jardim Morumbi no domingo, dia 21, por volta das 8h15, para atender uma ocorrência de violência doméstica. O ex-companheiro da vítima estava na porta da casa dela tentando forçar a entrada.

No local, havia um veículo parado na frente do portão, com a porta do motorista aberta, sem ninguém dentro. O portão basculante estava entreaberto e os policiais ouviram gritos, onde a vítima pedia para a equipe entrar na residência. A equipe entrou por baixo do portão e acessou o quintal da residência.

A vítima informou que seu ex-companheiro entrou em sua casa por baixo do portão, com uso de força, e que tentou entrar na casa pela porta de vidro blindex, mas foi impedido pela ex-cunhada e pelos ex-sogros. O homem chamou a vítima de nomes vulgares e disse que isso não ficaria assim. A vítima informou que gostaria de elaborar boletim de ocorrência a respeito, bem como, os pedidos de medida protetiva.

O homem estava no quintal, muito exaltado. Ao ser abordado, nada de ilícito foi localizado, apenas um celular, uma tomada do tipo benjamin, uma carteira sem dinheiro e um celular. Questionado, disse que é advogado e que encontrou na casa da ex-companheira forçando o portão basculante, na tentativa de conversar com ela.

Ao ser informado que teria de ser levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista para registro do boletim de ocorrência, disse que não iria. Ele foi informado que se não fosse, estaria cometendo crime de desobediência. O homem, então, começou a chutar uma porta de blindex da casa e precisou ser contido pelos policiais.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial. O homem ainda continuou ameaçando a vítima e a irmã dela. O pai do homem compareceu no Plantão Policial e também xingou as duas mulheres, bem como o amigo delas que estava junto.

O ex-companheiro, ao ser levado à cela, chutou uma porta que separa o atendimento ao público com a administração, causando danos nela. O boletim de violência doméstica, ameaça, violação de domicílio, resistência, desacato, danos contra o patrimônio público e danos na residência da vítima foi registrado, bem como o segundo boletim de desacato e injúria.

Após elaboração dos boletins, foi ratificada a voz de prisão e o rapaz foi levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.