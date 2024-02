Fontário foi inaugurado na Igreja Nossa Senhora Aparecida

O Fontanário Padre Donizetti, uma fonte de água, foi inaugurado no sábado, dia 20, ao lado da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Ele possui quatro torneiras com água potável para a população, sendo duas na direita com água gelada e duas na esquerda com água natural.

O Fontanário marca os 20 anos da paróquia e é uma homenagem ao Beato Padre Donizetti, que foi pároco em Vargem de 1909 e 1926, quando foi transferido para Tambaú. A fonte foi idealizada pelo padre Antônio Carossi, projetado pela arquiteta Yara Fonseca e a construção foi conduzida pelo empresário José Luiz Morandin, presidente da Comissão do Fontanário.

No sábado, às 18h, houve a Missa Solene, presidida pelo padre Antônio Carossi, pároco da Igreja, e concelebrada pelo Pe. Gilberto, vigário, e pelo padre Paulo Sérgio, pároco reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e Beato Pe. Donizetti em Tambaú.

O evento contou com a presença de cerca de 900 pessoas, entre autoridades da cidade e também de Tambaú, bem como munícipes, sendo um momento muito especial. Após a missa, teve uma noite de quermesse e muitos fiéis visitaram o Fontanário, levando água para casa.

À Gazeta de Vargem Grande, o padre Antônio Carossi contou que a obra levou cerca de 8 meses para ficar pronta. Ele pontuou que o Fontanário está funcionando 24h para visitação e oração, sendo um lugar de encontro com Deus, pela intercessão do Pe. Donizetti e da Mãe Aparecida, e de encontro entre famílias e amigos de toda a cidade.

O objetivo da instalação foi devolver ainda mais a presença visível do Bem Aventurado Pe. Donizetti a todo o povo da cidade, através deste Fontanário, que tem exposto em uma urna de vidro especial a Imagem do Bem Aventurado Pe Donizetti e da Mãe Aparecida.

“É um sonho meu que se tornou realidade, graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a Comissão do Fontanário, que esteve à frente, José Luís e Isabel Morandim, a arquiteta Iara Fonseca e toda nossa comunidade”, disse.

“Um sonho sonhado sozinho será, muitas vezes, sempre um sonho. Um sonho sonhado com Deus e com tantas pessoas de fé e garra, se tornará uma realidade concreta com certeza”, finalizou.

O empresário José Luiz Morandin, presidente da Comissão responsável pela construção do Fontanário, fez uso da palavra agradecendo a todos os membros da comissão e a todos que colaboraram para viabilizar a construção.

Fotos: Reprodução prefeito Amarildo/ Arquivo Pessoal