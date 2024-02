Governadora do Rotary Club visitou Vargem

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul recebeu nesta terça-feira, dia 23, a visita oficial da governadora do Distrito 4590 do Rotary Club, Maria da Graça Araújo dos Santos Denófrio.

Ela visitou o Hospital de Caridade, entidade que recebe o apoio do Rotary, e a rotatória que liga a Avenida Antônio Bolonha com a Avenida Alice Buosi, onde será fixado o marco rotariano em breve.

Na ocasião, estiveram presentes o presidente do Rotary Club, Carlos Augusto Milan, os demais companheiros Rotarianos e o interventor do Hospital, Valmir Costa.

Após, o Rotary Club realizou uma festividade com os rotarianos presentes e as senhoras da Casa da Amizade.