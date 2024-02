Homem leva sete facadas em briga por droga

Um morador de Vargem Grande do Sul levou sete facadas na madrugada de quarta-feira, dia 24, em São João da Boa Vista. O crime ocorreu por volta de 1h50, na Rua Antônio Fonseca Castelo Branco, no cruzamento com a Rua Nove de Julho, no Recanto do Jaguari.

Informações da Polícia Militar dão conta que a equipe foi, junto ao delegado de plantão, à Santa Casa de Misericórdia, onde o rapaz estava internado em estado grave, após a tentativa de homicídio.

A enfermeira chefe informou que a vítima havia sido entubada. O homem foi identificado como um morador do Centro de Vargem, de 32 anos, conhecido pelo apelido de Pintadinho.

Os policiais foram ao Plantão Policial e iniciaram as buscas, a fim de descobrir o autor do crime, mas não obtiveram sucesso. A busca seguiu e, na Rua Antônio Fonseca Castelo Branco, a equipe viu um homem com as calças sujas de sangue.

Ele foi abordado e informou que socorreu a vítima, dando o nome do rapaz que efetuou o crime, sendo um morador de São João, de 22 anos. Os policiais foram à casa do suspeito e fizeram contato com sua mãe.

O rapaz se apresentou e confessou o crime. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso. A faca utilizada no crime não foi localizada.