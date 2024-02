Procurado por furto foi preso

Nesta terça-feira, dia 23, por volta das 10h40, um mandado de prisão foi cumprido na Cohab 6, durante ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul.

Na ação, os PMs receberam a informação de que um rapaz estaria escondido em uma residência no bairro. Já era de conhecimento das equipes que contra ele pesava um mandado de prisão preventiva por furto, expedido pela Comarca de São Sebastião da Grama.

Diante das informações, os policiais foram para o endereço, onde foi realizado um cerco policial, tendo em vista que ele já havia fugido de outras equipes policiais em datas anteriores.

O rapaz foi localizado no interior do imóvel, recebendo voz de prisão. Submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil e permaneceu preso à disposição da Justiça.