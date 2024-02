16ª Festa do Milho começa neste sábado

A 16ª Festa do Milho e o 12º Festival de Música Sertaneja acontecem neste fim de semana, neste sábado, dia 3, e no domingo, dia 4, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. O evento é organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Nos dias de festa, a população vargengrandense e os visitantes poderão saborear vários pratos à base de milho verde preparados pelas entidades assistenciais.

A APAE fará panquecas, a Associação Beneficente Dom Bosco venderá bolinho cabelo de anjo, a Sociedade Humanitária terá bolo de milho, a Associação Lucas Tapi servirá coxinha de milho e macarrão no pote, a Paróquia Sant’Ana venderá fricassê e curau, a Paróquia Santa Luzia fará polenta de milho com molho, a Casa de Passagem Heitor A. Fontão venderá pastel e beijinho de milho, a Comissão da Via Crucis e a Associação Amigos do Cristo Redentor irão servir milho cozido, sorvete e pamonha, o Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira terá polenta frita, o Grupo Mão Amiga e o Projeto Social Bushido de Judô irão vender pipoca gourmet e pizza e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul será responsável pelo bar.

Neste sábado, dia 3, o evento tem início às 20h e a animação da festa fica com o Grupo da Cultura com o Boteco Sertanejo. No domingo, dia 4, a festa começa às 15h, com as apresentações e o encerramento fica por conta da Orquestra de Viola Caipira Pérola da Mantiqueira. Em seguida, às 20h, acontece a premiação do 12º Festival Sertanejo e show com a dupla Belmonte e Amaraí.

A Prefeitura Municipal convida toda a população para prestigiar a festa e provar as delícias preparadas pelas entidades de Vargem Grande do Sul.

12º festival de música sertaneja

O objetivo do festival, segundo a prefeitura, é fomentar e difundir a música sertaneja e seus artistas, destacando a importância da arte como fonte de cultura e lazer. “Além de proporcionar uma oportunidade para novos talentos se revelarem. Cada participante pôde se inscrever para se apresentar cantando uma música, com duração de até quatro minutos. A participação foi aberta para trios, duplas e artistas solos”, disse.

Neste ano, serão 24 participantes. Após a avaliação atenta da comissão julgadora, composta por até cinco pessoas, nos dois dias de festa, haverá a final com premiações.

Todos os vencedores levam o troféu para casa mais um valor em dinheiro. Para o primeiro colocado, o valor é R$ 2.500, para o segundo R$ 1.500, para o terceiro R$ 1.000, para o quarto R$ 600 e para o quinto, R$ 500.

Estrutura

Embora o tempo tenha fechado na cidade nesta sexta-feira, dia 2, e há probabilidade de chuva durante o final de semana, a Prefeitura Municipal montou uma estrutura com tenda, a fim de abrigar os apreciadores do evento.

Fotos: Prefeitura Municipal