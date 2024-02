Aulas na rede municipal retomam nesta segunda

As férias dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino estão chegando ao fim. Nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, os estudantes voltam às aulas. De acordo com o Departamento de Educação da Prefeitura Municipal, atualmente há 3.411 alunos matriculados em toda a Rede Municipal.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora de Educação, Renata Regina Taú Bocamino informou que o Departamento de Educação e os gestores de todas as unidades educacionais estão organizando e preparando o ambiente escolar com muito carinho para receber os alunos, na segunda-feira, dia 5. Os professores retornaram ao trabalho na quinta-feira, dia 1º, quando foram realizadas as reuniões de planejamento para o início do ano letivo.

Ao jornal, Renata falou sobre as expectativas para este ano. “Esperamos que o ano de 2024 seja mais um ano de bons resultados em toda a rede municipal, como já vem sendo realizado. Continuaremos com um trabalho de qualidade ofertado para todos os nossos alunos”, disse.

Ela informou que um dos objetivos é ampliar os recursos no âmbito da educação inclusiva, que atende aos alunos com deficiência. A diretora ainda ressaltou sobre a inauguração da creche que está sendo construída no Jardim Paraíso II. “Inauguraremos mais uma creche, ainda no início deste ano, ampliando assim a oferta na educação em tempo integral, que é uma de nossas metas”, afirmou.

Ao jornal, ela também contou que as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino estarão presentes na comemoração dos 150 anos da cidade. “Nossas escolas e creches estarão envolvidas nesta celebração, seja no estudo de nossa história, cultura e também nas festividades que acontecerão durante o ano”, comentou.

Rede estadual

As férias para os alunos das escolas Benjamin Bastos, Alexandre Fleming, Gilberto Giraldi, José Gilberto e Achiles Rodrigues vão durar mais um pouco. As aulas na Rede Estadual de Ensino vão retornar apenas no dia 15 de fevereiro, na quinta-feira após o Carnaval e após a Quarta-feira de Cinzas.

Os alunos da Escola Técnica (Etecs) de Vargem Grande do Sul retornam às aulas na quarta-feira, dia 7.

Escolas e colégios particulares

Na Escola D. Pedro II, a volta às aulas é na segunda-feira, dia 5. As aulas no Colégio Externato, no Colégio Montessori, o COC, e no Colégio Vitória retornaram na segunda-feira, dia 29. No Colégio Novaera, as aulas voltaram na quinta, dia 1º.