Pré Carnaval da Apae foi marcado por muita folia

O Pré Carnaval 2024 em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul foi um sucesso por mais um ano, com a participação de cerca de 500 pessoas. O evento aconteceu no sábado, dia 27, no Residencial Parque das Macadâmias, na estrada que liga Vargem a Lagoa Branca.

O buffet do evento foi comida de boteco e feijoada com o consumo livre e as bebidas e drinks foram vendidos à parte. A diversão ficou por conta do grupo Si Tivesse Dó, banda PopMix e a bateria de ouro Asas Show.

À Gazeta de Vargem Grande, Júlio César dos Santos, presidente da Apae, disse que o evento foi maravilhoso. “O público fiel curtiu muito, teve comida de qualidade e bandas carnavalescas que não deixaram o pessoal parado”, disse.

Para ele, o resultado foi positivo como sempre. “O montante arrecadado será 100% revertido aos planos de trabalho da entidade, na área da educação, saúde e assistência social como complementação dos planos, beneficiando diretamente os alunos e usuários da APAE de Vargem Grande do Sul”, explicou.

Júlio agradeceu a todos que contribuíram com o evento. “Mais uma vez o nosso muito obrigado aos voluntários, patrocinadores, empresas parceiras e ao maravilhoso público que na verdade é quem faz a festa”, finalizou.