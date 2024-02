Prefeitura oferta curso de formação de garçom

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio dos Departamentos de Ação Social e Desenvolvimento Econômico e do Trabalho com SENAC, está oferecendo capacitação gratuita para Formação de Garçons.

Segundo o informado, o curso tem como objetivo desenvolver o aluno para servir clientes em restaurantes, bares e similares. O único requisito para participar é ter idade igual ou superior a 18 anos e escolaridade com ensino fundamental incompleto, obrigatoriamente até 5º ano/antiga 4ª série completo.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/a4bC2VKkv7KCXu8J9 ou presencialmente no prédio do Poupatempo localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 925, no Centro.

As aulas serão presenciais, de 4 a 19 de março, no Polo da UNIVESP em Vargem Grande do Sul, localizada na Rua São Brás, nº 200, na Vila Santa Teresinha. Os alunos que concluírem o curso receberão certificado.