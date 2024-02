1º Encontro Off Road será neste final de semana

Neste sábado, dia 3, e no domingo, dia 4, será realizado o 1º Encontro Off Road de Jipeiros e Gaioleiros no Recinto de Exposições em Vargem Grande do Sul.

O evento em prol das entidades de Vargem, contará com praça de alimentação e área de camping no local. Neste sábado, dia 3, a partir das 16h, haverá arrancadão na lama, uma das competições, e participação do DJ Sexta-feira. No domingo, dia 4, as 10h acontecerá a largada dos jipes e gaiolas.

Para participar do encontro, os interessados devem pagar a taxa de inscrição no dia através de pagamentos via PIX ou em dinheiro. As taxas são de R$ 70,00, mais 1 kg de alimento para piloto (incluso camiseta, caneca e adesivo), de R$ 60,00 mais 1 kg para copiloto (camiseta) e de R$ 50,00 mais 1 kg de alimento para Zequinha, que é o sujeito que está sempre no banco de trás de um jipe ou como passageiro ao lado do piloto e tem como função abrir/fechar porteiras e auxiliar o piloto e o navegador nas trilhas.

Todos os participantes receberão café da manhã e almoço e haverá kit para as 100 primeiras inscrições.