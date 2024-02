Pirata e Farofa são os astros da coluna Momento Pet desta semana. Pirata é o branquinho com uma manchinha no olho e está na direção. Ele chegou na família Cossi em 2014, enquanto Farofa, o caramelo, chegou em 2015.

Os dois cachorros não têm raça definida. À coluna Momento Pet, Lúcio Cossi contou que Pirata e Farofa são super companheiros no sítio, carinhosos, adoram ficar com a família e comem bastante.

Ele disse que Pirata apareceu na casa da sua prima e levaram ele ao sítio. Farofa foi doado por sua outra prima e também foi levado ao sítio. “Lá eles são muito felizes e não gostam de voltar para a cidade nem para passear”, disse.

Pirata e Farofa são tratados com muita ração e estão com as vacinas anuais atualizadas. Eles ganham muito amor e atenção de toda a família.

