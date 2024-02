D. Cidinha reassume pousada

Uma das mais conhecidas pousadas da região que oferece abrigo e alimentação aos peregrinos que realizam o Caminho da Fé, a Pousada da Dona Cidinha, localizada no km 348 na estrada da Via Crucis em Vargem Grande do Sul, voltou novamente às mãos de sua criadora, após ficar três anos sob o comando do casal Silvana da Silva Roberto e Wagner Cândido da Silva.

Aparecida Navas de Carvalho, a conhecida Cidinha do Cuti, desde a criação do Caminho da Fé, que liga várias cidades da região a Aparecida do Norte, criou o estabelecimento nas terras pertencentes à família e durante 20 anos prestou serviços aos peregrinos, dando uma pausa de três anos e agora retornando ao trabalho novamente.

Em conversa com a Gazeta quando se afastou da direção da pousada, ela comentou que decidiu se afastar para descansar, viajar um pouco. Na ocasião, disse que amava de paixão o que fazia.

Era uma época de muitas pessoas passando pelo local, às vezes o número chegava a 40 pessoas, diminuindo bem quando houve a epidemia da Covid. A pousada oferece jantar, pernoite e café da manhã para os peregrinos que em um ato de fé, percorrem o trecho que passa por sua pousada.