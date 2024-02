Lucas Janucci será ordenado diácono

Na sexta-feira, dia 9, será celebrada a cerimônia de Ordenação Diaconal de Lucas dos Santos Janucci, às 19h30, na Igreja Matriz de Sant’Ana. Na ocasião, será ordenado o Seminarista Lucas, da Matriz de Sant’Ana, o Seminarista Marcelo Visconde, da Paróquia Santo Antônio e o Seminarista João Gabriel, de Espírito Santo do Pinhal.

Em seguida, haverá uma recepção para todas as pessoas que estiverem na celebração, no Salão de festas do Centro Pastoral São Benedito. A Ordenação será feita por Dom Moacir Silva, Arcebispo de Ribeirão Preto, que assumiu a Diocese com a Renúncia de Dom Cabral por motivo de saúde, até a chegada de Mons. Eugênio, que será ordenado bispo e tomará posse no dia 7 de abril no CIC em São João da Boa Vista.

E dando prosseguimento em sua vida religiosa, a Diocese de São João da Boa Vista pelo Seminário São João Maria Vianney, enviará Lucas para a Paróquia São Francisco que fica no município goiano de Catalão e faz parte da Diocese de Ipameri.

Em Catalão, o futuro diácono ficará durante o período de março até outubro deste ano, onde exercerá seu ministério junto ao pároco, Padre Joel, do clero de Ipameri.

Tríduo vocacional

Um tríduo vocacional em preparação à Ordenação Diaconal do seminarista Lucas teve início na quarta-feira, dia 31, com o tema central ‘Diaconado, Vocação ao Ministério do Serviço, da Pregação e do Altar’, na Capela de São Benedito.

Na quarta-feira, às 19h30, o tema foi ‘Serviço da Palavra: Vocação como anúncio que une Deus e os homens’, com Pe. Paulo Sérgio, do Santuário N. Sra. Aparecida e Beato Donizetti, de Tambaú.

Na quinta-feira, dia 1º, o tema foi ‘Serviço do Altar: Vocação como vivência de comunhão’, com Pe. Donato Fidanza Filho, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de São João da Boa Vista.

Na sexta-feira, dia 2, o tema foi ‘Vocação como Dom de Deus: sinal da caridade infinita do Senhor’, com Pe. Denilson Secco, da Paróquia São José, de Estiva Gerbi.

O seminarista Lucas

Filho de Hélio Janucci e Suzete Aparecida dos Santos Janucci, Lucas, de 29 anos, é filho único. Seu pai trabalha no Supermercado Estrela e sua mãe trabalhou lá por muitos anos, mas hoje é aposentada.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que estudou o maternal no antigo Pe. Donizetti, depois Colégio Nova Era, Benjamin Bastos e Alexandre Fleming. Fez curso técnico de Informática na Etec Centro Paula Souza. Fora de Vargem, estudou no Instituto Diocesano Coração de Maria em São João da Boa Vista, Filosofia na PUC de Campinas e Teologia no CEARP Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto.

Ao jornal, disse que depois de nove anos no processo de formação no seminário, agora será ordenado Diácono, o primeiro grau do Sacramento da Ordem.

“Com a ordenação, vamos ficar ainda o restante do mês de fevereiro em nossas paróquias de origem, até a primeira semana de março, quando seguiremos em Missão na Diocese de Ipameri, Goiás”, disse.

“Eu fui designado para exercer meu ministério na Paróquia São Francisco de Assis na cidade de Catalão-GO até outubro, quando volto para a Paróquia Sant’Ana até a Ordenação Presbiteral que acontecerá em dezembro deste ano”, finalizou.