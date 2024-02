Onde não há estado, o crime prevalece

As últimas semanas têm sido de muito trabalho para os responsáveis pela segurança pública em Vargem Grande do Sul. No final de 2023, o assassinato de pai e filho no Jardim Ferri, chocou a cidade pela violência e pela frieza com a qual o crime foi executado. O mesmo sentimento tomou conta dos moradores nestes últimos dias, quando um adolescente foi cruelmente baleado em sua casa, na Vila Santa Terezinha, na frente de sua mãe.

Nos dois casos, muitos leitores da Gazeta de Vargem Grande se manifestaram nas páginas do jornal nas redes sociais, lamentando o ocorrido, denunciando a escalada da violência na cidade e cobrando mais políticas públicas de segurança no município.

A bem da verdade, Vargem Grande do Sul já não é mais tão segura quanto era há alguns anos. O crescimento desordenado da cidade a partir da década de 1970, que não foi sustentado com a oferta necessária de educação, saúde, emprego e políticas de segurança social, até problemas mais recentes, como a presença de membros de facções criminosas, fizeram crescer as estatísticas negativas de criminalidade.

O Estado, responsável pela segurança pública, acabou deixando municípios do interior como Vargem, de lado. Priorizando os problemas monumentais da Capital e de cidades maiores, o governo foi paulatinamente deixando de investir em renovação de efetivo de municípios menores, por exemplo. Em Vargem Grande do Sul, já não há mais plantão da Polícia Civil à noite e finais de semana, a Delegacia de Defesa da Mulher não conta mais com prédio próprio. Certamente a quantidade de investigadores e agentes não é suficiente para atender a demanda da cidade. O mesmo se pode falar com relação à Polícia Militar, que não possui um efetivo adequado para o tamanho de Vargem.

Tanto é verdade, que o prefeito Amarildo Duzi Moraes, atualmente sem partido, foi ao Governo do Estado algumas vezes pedir que a cidade recebesse mais servidores para a segurança pública. O que restou ao gestor municipal foi investir na Guarda Civil Municipal, que hoje possui parte do seu efetivo armado e exercendo um papel importante na preservação da segurança não apenas do patrimônio da cidade, mas também na questão de videomonitoramento, providenciando ainda retaguarda nos grandes eventos realizados em Vargem, como Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Carnaval, festas na Represa Eduíno Sbardelini, entre outros.

Pode soar algo um tanto utópico nos dias atuais, mas a melhor política de segurança pública é o investimento pesado em educação, saúde e geração de emprego e renda, além de oferta de esporte e lazer. Manter em cada bairro da cidade equipamentos públicos onde jovens possam ter oportunidades de diversão, aprendizado e de se expressarem por meio de música, artes, esportes, por exemplo.

Mas esses investimentos levam tempo para colher seus frutos. Enquanto isso, uma alternativa para Vargem é seguir tentando sensibilizar o governo a enviar mais policiais civis e militares para a cidade e investir ainda mais em tecnologia e recursos como videomonitoramento, para que o vargengrandense possa se sentir um pouco mais seguro.