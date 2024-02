Fim de Recesso

O recesso da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul chegou ao fim. Nesta terça-feira, dia 6, sob a presidência da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), acontece a primeira sessão ordinária da Casa de Leis do ano de 2024. As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo pela página do YouTube da Câmara Municipal e acontecem na primeira e também na terceira terça-feira de todo mês.

Será que vão debater?

Em entrevista ao jornal, a nova presidente Danutta disse que iria rever junto aos seus pares a possibilidade de discutir o aumento de 68% que a Câmara concedeu ao subsídio dos vereadores que serão eleitos em 2024 e passarão a receber R$ 6.500 em 2025, contra os atuais R$ 3.800 que cada vereador recebe hoje por mês.

Enviou recado

O vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB) deu um recado ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) durante a votação do projeto limitador do IPTU, que aconteceu na segunda-feira, dia 29.

Ele disse que votaria favorável ao projeto, mas que se chegasse ao seu conhecimento que os carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tiveram aumento maior que o limitador nos bairros que ainda precisavam de ajuste, iria encabeçar na Câmara uma comissão para averiguar o caso.

Eleições difíceis

A possível união de Rossi (PSD) e Celso Itaroti (PTB) de um lado e o racha entre Celso Ribeiro (Podemos) e Guilherme Nicolau (MDB) de outro lado, tornam o resultado das eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano imprevisível. Ainda busca espaço entre os eleitores a possível candidatura do advogado Hugo Cossi, ex-presidente do MDB, e Júlio Vidali (PL).