Projeto Guri já está com matrículas abertas

As matrículas para as aulas do Projeto Guri já estão abertas e podem ser realizadas durante todo o ano. O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul informou que as inscrições são feitas de forma presencial e por ordem de chegada, no Polo do Guri. O início das aulas está previsto para o dia 20 de fevereiro, uma terça-feira.

Para fazer sua matrícula e frequentar as aulas, não é preciso ter conhecimento musical e nem instrumento. Os cursos regulares são voltados para turmas de 6 a 18 anos.

O polo de Vargem oferece vagas para turmas de violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, saxofone, clarinete, trompete, trombone, eufônio, tuba, viola caipira, iniciação musical e canto coral.

Os documentos necessários para efetuar as matrículas são RG ou Certidão de Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

O Polo fica localizado na Escola de Música Manoel Martins, à Rua Prudente de Moraes, nº 685, no Centro. O horário de funcionamento de segunda-feira é das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Às terças e quintas-feiras, o horário é das 9h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h. Às quartas e sextas-feiras, é das 8h às 11h30 e das 12h30 às 18h.