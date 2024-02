Vargem é uma das cidades mais violentas da região

Ainda ecoava na mente dos vargengrandenses o duplo homicídio ocorrido no dia 19 de dezembro do ano passado, com o assassinato do cigano Gumercindo Nogueira e seu filho Euripes Nogueira, que chocou a cidade, quando na noite do último domingo, dia 28, outro homicídio ocorre em Vargem Grande do Sul, com o jovem Oliver Augusto Bento Ribeiro, de 17 anos, sendo morto a tiros dentro do seu quarto, na casa em que morava na Vila Santa Teresinha.

Essa violência toda tem assustado a população do município, pois homicídios e tentativas de homicídios com armas de fogo têm acontecido com mais frequência na cidade. Ainda no ano passado todos guardavam na memória a morte de dona Angelina Maria Almeida, de 66 anos, ocorrida no dia 13 de abril, quando por vingança, segundo apurou a polícia civil, cinco pessoas passaram atirando contra a residência da idosa, acabando por matá-la, além de ferir outras pessoas da família.

Também o caso das pessoas montadas em motos e atirando contra a vida de seus semelhantes, que foi filmado e colocado nas redes sociais no ano passado, viralizou e chocou a população. Conforme registrado pelo jornal Gazeta de Vargem Grande, as duas tentativas de assassinato aconteceram em setembro e outubro do ano passado.

O primeiro caso aconteceu no dia 24 de setembro, quando um homem em uma motocicleta chegou em uma lanchonete no Jardim Paulista e atirou contra outro rapaz. Na semana seguinte, na terça-feira, dia 3 de outubro, a vítima se vingou e acertou o autor dos primeiros disparos no Jardim Primavera. Todas estas ações com disparo de armas de fogo e as pessoas sendo atingidas, foram acompanhadas pelas pessoas nas redes sociais. Felizmente não houve vítima fatal, mas os crimes mostraram à população o quanto violento estão as ruas de Vargem Grande do Sul.

Na edição da semana passada, a Gazeta de Vargem Grande publicou as ações da Polícia Militar no município e embora tenha reduzido os casos de roubos, segundo a PM, ainda assim foram 3.919 ocorrências policiais, o que não é pouco para um município de pequeno porte como o nosso, com cerca de 41 mil pessoas.

De acordo com estes números, foram 134 pessoas capturadas em 2023, o maior entre as 16 cidades que compõem o 24º BPM/I; 51 ocorrências de tráfico de drogas, com a apreensão de 8,691kg de drogas; 22 veículos furtados ou roubados recuperados; sete armas de fogo e 40 armas brancas apreendidas e 142 pessoas presas em flagrante.

No site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde estão publicadas todas as ocorrências realizadas no município em 2023, o jornal apurou que aconteceram no ano passado dois homicídios dolosos, com três vítimas fatais; houve sete homicídios culposos em acidente de trânsito; foram seis tentativas de homicídios na cidade; 176 lesões corporais por dolo; 81 vítimas por lesões corporais culposa em acidentes de trânsito; um total de 12 estupros, sendo 10 por estupro a vulnerável; 22 roubos; 5 roubos de veículos; 286 furtos e 26 furtos de veículos.

Com relação aos crimes violentos no ano passado, Vargem só perdeu para Aguaí, onde a violência é maior, segundo as próprias polícias admitem. Em Aguaí houve 5 homicídios dolosos, com cinco vítimas fatais. Em São João da Boa Vista, maior cidade da região, nenhum homicídio doloso foi registrado no ano passado.

Só para comparação, em Espírito Santo do Pinhal, cidade da região de São João da Boa Vista e que tem uma população igual à de Vargem, não houve nenhum homicídio doloso no ano passado, lesões corporais dolosas foram 155, lesão culposa em acidente de trânsito foram 98, total de estupros na ordem de 18 ocorrências, 20 roubos, 233 furtos registrados, 14 furtos de veículos, um latrocínio e uma carga roubada. Os números de ocorrências menos violentas condizem com os de Vargem Grande do Sul.