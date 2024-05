Caminhada em prol do abuso e exploração é neste sábado

O Conselho Tutelar de Vargem Grande do Sul realizará, neste sábado, dia 18, a 1ª caminhada em prol do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído no ano de 2000 e a escolha desta data se deu em memória do “Caso Araceli”, um crime que chocou o país na época. Araceli Crespo era uma menina de apenas 8 anos de idade, que foi violada e violentamente assassinada em 18 de maio de 1973.

A caminhada acontecerá a partir das 9h, com a saída na Praça Washington Luiz, na Escola Estadual Benjamin Bastos até a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

No término da caminhada, haverá um momento de lazer para as crianças, preparado pelo Conselho Tutelar. Haverá tobogã inflável, cama elástica, pipoca e algodão doce de forma gratuita.

Toda a comunidade vargengrandense é convidada para participar desta caminhada em apoio à defesa das crianças e adolescentes.