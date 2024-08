Informe Publicitário: Feira do agro reuniu 400 participantes em Vargem

Realizada pela Sicredi Dexis, 3ª edição da ‘Prosa com o Produtor’ apresentou Plano Safra 2024/2025 e contou com exposição de produtos e maquinários

Cerca de 400 pessoas, entre associados, produtores e expositores parceiros, estiveram reunidas, no sábado, dia 3, na 3ª edição da ‘Prosa com o Produtor’, evento realizado pela Sicredi Dexis em Vargem Grande do Sul. Na mesma data, o evento também aconteceu em Limeira, reunindo 420 participantes, e o Parque de Exposições em Maringá (PR) também abrigou o ‘Prosa’

Nas três cidades, além de apresentação de produtos e serviços voltados ao agronegócio, a feira trouxe minipalestras sobre Plano Safra, linhas de crédito, consórcio e seguro agro, e também a apresentação dos programas Trator Solidário e Pró-trator, dos governos do Paraná e São Paulo para a compra de tratores e maquinários com custos reduzidos para produtores familiares.

Os eventos fazem parte da divulgação do Plano Safra. A cooperativa espera liberar, na safra 2024/2025, R$ 4,1 bilhões em crédito rural para custeio e investimento, acima dos R$ 3,5 bilhões da safra anterior, com 11 mil operações nas cinco regionais no norte e noroeste do Paraná, centro e centro-leste de São Paulo. O ‘Prosa com o Produtor’ terá a última feira neste sábado, dia 10, em Londrina (PR).

Prosa em Vargem

Em Vargem Grande do Sul, o evento aconteceu na Fazenda Casarão São Bento Eventos, localizada no km 16,5 da rodovia João Batista de Souza Andrade (BR-267), entre a cidade e o Distrito de São Roque da Fartura.

O ‘Prosa com o Produtor’ reuniu cerca de 400 participantes, sendo associados, 19 expositores e 25 parceiros. No evento, houve minipalestras de Régis Marangoni, assessor de Desenvolvimento do Crédito Agro, e Renan Batilana, gerente de Desenvolvimento dos Produtos e Serviços da Sicredi Dexis.

“Para nós é sempre excelente estar próximo ao associado, já que é uma essência de nossa cooperativa e o agronegócio é de onde nós saímos. Nossa expectativa de participação era grande e foi superada, para poder trazer as novidades que estão acontecendo no mercado e como nossas soluções podem facilitar o dia a dia dos produtores, das propriedades deles. Eles têm muitas coisas para pensar e nós, como colaboradores da Sicredi Dexis, estamos a postos para consultorias. A feira foi muito boa e temos certeza que vai gerar bons negócios para nós e muito mais aos produtores rurais”, disse Renan Batilana.

O gerente de Desenvolvimento Regional Sicredi Dexis na região centro-leste paulista, Renato Amaral, fez um balanço do encontro. “Nosso terceiro ‘Prosa com o Produtor’ foi um sucesso e acredito que foi o maior em participação de associados e parceiros, esses que cada vez mais procuram o evento para participar e queremos que isso continue. É o primeiro ano [do evento] em Vargem Grande do Sul, com associados da região inteira participando, e com certeza o melhor de todas as edições”, comentou.

Amaral também ressaltou a primeira vez em que o ‘Prosa com o Produtor’ aconteceu durante o dia. “Acredito que esse modelo veio para ficar, até pela facilidade de os expositores serem vistos durante o dia, do produtor poder visitar e participar, o que torna o evento ainda mais atrativo”, completou.

O gerente geral da agência do Sicredi de Vargem Grande do Sul, Gustavo Raimundo, também avaliou o evento. “Foi um dia muito produtivo, tivemos ótimos feedbacks, tanto dos parceiros, que expuseram suas máquinas e equipamentos, quanto dos produtores que participaram. Foi um dia muito interessante e muito importante, tivemos troca de informações, novidades do Plano Safra e tecnologias também. Foi o primeiro evento realizado em Vargem Grande do Sul. Ficamos muito felizes em sediar esse evento e, com certeza, o ‘Prosa com o Produtor’ tem muito a crescer”, disse.

Os irmãos Paulo e Celso Malagutti, ambos produtores rurais de Divinolândia, atuam no plantio das culturas de batata, cebola, entre outros hortifrutis. Associados há cinco anos, desde a inauguração da agência da cooperativa naquela cidade, participaram pela primeira vez da feira. “É a primeira vez que viemos e ficamos satisfeitos com o resultado. Quanto mais eventos do tipo tivermos a oportunidade de participar, mais agregará aos nossos negócios. Desde que nos associamos, só tivemos vantagens, principalmente com financiamentos e empréstimos”, disseram.

Cafeicultora em Divinolândia, a associada Jeane Martins Ferreira estava acompanhada de Clayton Bertolini e Manassés Dias, também produtores de café no mesmo município. Para a produtora, o conteúdo apresentado no evento acrescentou ainda mais saber aos participantes. “Muitas vezes, ficamos cada um na sua lavoura e nem sabemos das tantas oportunidades de crescimento para nossas propriedades. Uma das coisas que eu desconhecia era sobre a renovação de lavoura: plantio de café, de culturas permanentes, e que tem uma oportunidade de fazer um financiamento, pagar em vários anos e ainda com carência. Então, muitas oportunidades que foram apresentadas, eu não sabia e creio que muitos produtores também não tinham esse conhecimento. Uma delas é a respeito do seguro agropecuário, que é muito importante ao criador de gado, também”, ressaltou.

Nascida em meio às plantações de café, Jeane recorda das histórias de trabalho contadas pela mãe dela. “Ela ia pra roça e me colocava embaixo do pé de café. Então, sou de família de cafeicultor; dos meus avós, tanto do lado de minha mãe quanto de meu pai, que eram produtores de café. Depois, sempre trabalhei com o grão. E posteriormente adquiri sítios e, junto ao meu marido, demos início à cultura de café. São mais de 20 anos com negócio próprio e sempre aprendendo”, concluiu.

Sobre o Sidredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros. Saiba mais sobre as ações do Sicredi em relação ao desenvolvimento sustentável em sicredi.com.br/site/sobre-nos/sustentabilidade.

Sobre a Sicredi Dexis

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados em setembro de 2023, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e 345 mil associados — entre titulares, co-titulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

Divulgação/Sicredi Dexis