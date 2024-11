33ª Festa do Chopp será no próximo sábado

Um dos mais tradicionais eventos beneficentes de Vargem Grande do Sul, a Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade, será realizada neste ano, no próximo sábado, dia 23 de novembro, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

A 33ª edição da festa acontece das 22h às 3h e o ingresso está sendo vendido por R$ 200,00. Incluso ao ingresso, estão chopp brahma, coca-cola, batata, lanchinho e água.

O evento contará com show de Baiano, Baianinho e Banda. Segundo o informado, todos os recursos arrecadados serão destinados ao Hospital de Caridade, que possui um grande déficit orçamentário.

Toda a comunidade é convidada a se divertir na 33ª edição da tradicional Festa do Chopp em prol do Hospital e ainda apoiar uma boa causa. Para comprar o seu ingresso, vá ao Hospital e, na portaria, fale com Paulo. Os ingressos também serão vendidos na entrada do evento e o valor pode ser alterado. Para mais informações sobre a compra do ingresso, ligue (19) 3641-9300.