Dia D da Campanha de Vacinação contra a gripe será neste sábado

O Dia D da Campanha de Vacinação contra a gripe (influenza) será neste sábado, dia 10. A ação, realizada pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura, ocorrerá das 8h às 16h em diferentes unidades de saúde do município, garantindo acesso amplo à imunização.

Os locais de vacinação são a Sala de Vacina “Maria Laura P. dos Santos Ferreira”, na Vila Santa Terezinha, no antigo Centro de Saúde); a UBS “Dr. Edward Gabrioli” na Vila Polar; a ESF “Dr. Arcelino Anadão” no Jardim Paulista; a ESF “Dr. Natalino Lopes Aliende” no Jardim Dolores; e a ESF “Dr. Renato Jonas Milan” no Centro.

Além da vacinação contra a gripe, os cidadãos poderão realizar exames preventivos ao câncer bucal em todas as unidades participantes. Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. Esses documentos são obrigatórios.

A gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, causada pelo vírus Influenza. Com alto potencial de transmissão, a doença pode variar de casos leves a graves, aumentando o risco de hospitalização e até de óbito, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

A vacinação é a principal medida de prevenção, sendo segura e eficaz para reduzir a ocorrência de casos graves e óbitos. A prefeitura reforça a importância da adesão à campanha para proteger a saúde da população.

