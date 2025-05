Vargem abre chamamento público para Lei Aldir Blanc

Foi aberto o Chamamento Público nº 001/2025, destinado à seleção de projetos culturais que poderão receber apoio financeiro em Vargem Grande do Sul. A iniciativa, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, será realizada com recursos da Lei nº 14.399/2022, conhecida como Lei Aldir Blanc II, utilizando valores remanescentes do último repasse de 2024 e do Edital 004/2024.

O objetivo do chamamento é promover e incentivar diversas manifestações culturais no município, proporcionando apoio a projetos nas categorias especificadas no edital. Os interessados em participar devem apresentar suas propostas até a próxima sexta-feira, dia 23 de maio, exclusivamente por meio do link disponibilizado no próprio edital.

Os documentos e o edital completo podem ser acessados diretamente no site oficial da Prefeitura de Vargem Grande do Sul (www.vgsul.sp.gov.br), na seção “Prefeitura” > “Departamentos” > “Cultura e Turismo”. Para mais informações, o Departamento de Cultura e Turismo disponibiliza atendimento pelo e-mail grupo.cultura@vgsul.sp.gov.br e pelo telefone (19) 3641-6199.