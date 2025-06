Paulo Guerra vence disputa e destaca evolução técnica

O atleta paralímpico Paulo Guerra, saltador da classe T47, destinada a competidores com deficiência em braço e antebraço, participou da 1ª fase nacional do Circuito Loterias Caixa, realizada em Balneário Piçarras, em Santa Catarina. Além de conquistar o primeiro lugar na prova de salto em altura, o saltador destacou o progresso técnico alcançado durante a competição.

Segundo o próprio atleta, a participação no evento teve como principal objetivo o aprimoramento de sua corrida de aproximação, etapa crucial para a execução do salto. “Fui até Balneário Piçarras com um objetivo claro, corrigir minha corrida para o salto em altura e conseguimos evoluir”, disse.

Apesar da vitória, Guerra reforçou que ainda há margem para crescimento. “Ajustamos um ponto importante, mas como é comum no alto rendimento, sempre surge um novo detalhe a ser lapidado. E é isso que faz essa jornada tão desafiadora e apaixonante”, declarou.

O atleta frisou que ainda não atingiu o desempenho que considera ideal, mas que os avanços conquistados indicam que está no caminho certo. “Mesmo assim, saio com a certeza de que estou na direção certa. Cada passo, cada ajuste, cada desafio vencido me aproxima do meu melhor”, comentou.

Guerra também fez questão de agradecer aos patrocinadores e apoiadores que contribuem com sua trajetória no esporte paralímpico. “Nada disso seria possível sem o apoio de quem acredita em mim. Aos que me patrocinam, me incentivam e caminham ao meu lado, meu muito obrigado! Estamos juntos nessa missão”, afirmou.

Com foco na continuidade da preparação, Paulo Guerra segue empenhado em busca de novos resultados. “Vamos seguir firmes, um degrau de cada vez, rumo ao topo. O sonho é grande, mas a vontade de realizá-lo é ainda maior”, concluiu.