O time sub 16 do Tênis Clube segue invicto na Liga Rio-Pardense de Futsal após vencer a equipe de Tambaú pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no fim de semana. A equipe demonstrou mais uma vez um bom desempenho em quadra.

Com um jogo equilibrado, o Tênis Clube soube aproveitar a oportunidade para garantir o gol da vitória.

O ambiente entre os jogadores é de alegria e amizade. O principal objetivo da equipe é conquistar o campeonato, garantindo um bom desempenho do time.

Fotos: Arquivo Pessoal