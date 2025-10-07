Alunas embarcam para intercâmbio na Nova Zelândia

Um grupo de 42 estudantes de todo Estado de São Paulo embarcaram rumo à Nova Zelândia na última quinta-feira, dia 2. Eles fazem parte do Programa Prontos pro Mundo, iniciativa do Governo de São Paulo que garante três meses de intercâmbio a países de língua inglesa a estudantes da rede pública paulista. Entre os alunos que partiram, estavam a vargengrandense Jamilly B. de Albuquerque e a moradora da São João da Boa Vista, Rafaella Yuki Bonato Matsusaki.

Jamilly é filha de Ana Paula Moura Braga e Sidnei Soares de Albuquerque. Ela é aluna da Escola Estadual Gilberto Giraldi – Ensino Integral e foi aprovada no primeiro semestre de 2025 para o programa. Da mesma escola, Érick Luciano da Silva, foi o aprovado em 2024 e participou do intercâmbio no Canadá no primeiro semestre deste ano. Na edição mais recente do programa, o Giraldi teve mais uma aluna aprovada. Maria Eduarda Gomes da Conceição vai cursar no ano que vem o intercâmbio no Canadá.

Companheira de Jamilly na viagem, Rafaella Yuki Bonato Matsusaki, foi a aprovada de São João, onde estuda na Escola Estadual Doutor Teófilo de Andrade. Ela é filha de Celso Shizen e Ornella Bonato Matsusaki.

Rafaella e Jamilly, junto dos outros 40 alunos integrantes do programa, embarcaram para Nova Zelândia do Aeroporto Internacional de Guarulhos na quinta-feira.

O programa

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem em casas de família, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.

A proposta da Educação é classificar ao menos um estudante por município que atender todas as regras do programa. Vagas remanescentes são destinadas à classificação geral por notas, de acordo com as regras do programa. São países de língua inglesa do Prontos pro Mundo: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.