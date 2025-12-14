Corrida da Capivara será no próximo domingo, dia 21

O Primeiro Circuito Corrida da Capivara será disputado no próximo domingo, dia 21. A prova é organizada pelo Esporte e Vida e conta com apoio do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul. A largada está prevista para as 8h, na Represa Eduíno Sbardellini.

Os interessados em participar da corrida devem se inscrever pelo site da SuperAção Eventos, que também fará a cronometragem da prova. O endereço é www.corridaderuasuperacao.com.br/evento/primeiro-circuito-corrida-da-capivara/829.

A corrida será de 5 quilômetros, com premiação do 1º ao 7º colocados na Geral e do 1º ao 5º colocados nas categorias da prova, que são definidas pelas idades dos participantes. Haverá medalha de participação para todos os inscritos. Quem quiser, poderá também participar da caminhada, que será realizada junto à prova.