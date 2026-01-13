Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Dolores

Grande quantidade de entorpecentes e materiais para preparo e venda foi apreendida em imóvel monitorado por investigação policial

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, na terça-feira (13), uma prisão em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Dolores, em São João da Boa Vista. A ação resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes de diferentes tipos, além de objetos utilizados para o preparo e a comercialização das substâncias ilícitas.

De acordo com informações da Polícia Civil, a investigação teve início após o recebimento de denúncias indicando que uma residência localizada na Rua Antônio Pedro Cavalheiro estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas. Segundo o relato, os responsáveis pelo tráfico permaneciam em frente ao imóvel e, a cada negociação, entravam rapidamente na casa para buscar os entorpecentes, retornando em seguida para realizar as entregas aos usuários.

Diante das informações, policiais civis, juntamente com a autoridade policial, se deslocaram até o endereço com o objetivo de observar a movimentação e levantar elementos para uma ação mais ampla. Ao se aproximarem do local, mesmo utilizando viatura descaracterizada, uma pessoa que estava na via pública alertou sobre a chegada da polícia. Nesse momento, dois indivíduos que estavam em frente à residência correram para o interior do imóvel e conseguiram fugir pulando do piso superior, de uma altura aproximada de cinco metros, não sendo possível a detenção.

Durante a fuga, os suspeitos abandonaram duas embalagens plásticas, posteriormente recuperadas pelos policiais, contendo dez pedras de crack e dez porções de maconha prontas para a venda. As diligências prosseguiram no interior da residência, onde foi localizado um terceiro indivíduo. Em razão da situação de flagrante, foram realizadas buscas no imóvel, sendo encontradas diversas porções de drogas espalhadas pelos cômodos.

Ao todo, foram apreendidas porções de dry, maconha, crack e cocaína, incluindo um tijolo de maconha, centenas de porções fracionadas e embaladas para comercialização, além de uma porção significativa de crack e cocaína em maior quantidade. Também foram recolhidos mil pinos plásticos utilizados para acondicionar cocaína, uma balança de precisão, um chip de telefonia e a quantia de R$ 117,00 em dinheiro.

O homem detido recebeu voz de prisão em flagrante, foi submetido a exame médico cautelar e apresentado na unidade da Polícia Civil para as providências legais. Em seguida, foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.