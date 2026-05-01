Categorias de base jogam em casa no sábado pela Liga Paulista

As categorias de base do Raio/Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul voltam a jogar em casa neste sábado, 2 de maio, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez. O confronto é válido pela terceira rodada da Copa da Liga Paulista de Futsal e coloca os times do Raio diante do Brutos Futsal, de Limeira, a partir das 11h.

Quatro categorias entram em quadra na ocasião: Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17. O destaque fica por conta do time Sub 17, que chega para a partida invicto e na liderança do seu grupo, resultado do trabalho consistente que vem sendo desenvolvido pela equipe ao longo da competição.

As partidas representam mais uma oportunidade de evolução para os atletas das categorias de base, que vêm ganhando experiência e demonstrando dedicação a cada rodada. A organização convida a torcida vargengrandense a comparecer ao CEE José Cortez e apoiar os times durante os jogos.