Estrada Lagoa Branca deve ficar pronta no final do ano

Iniciada em abril de 2025, a previsão para o término das obras da

mais conhecida como Estrada da Lagoa Branca, é para o final deste ano, se tudo correr dentre o previsto, segundo apurou a reportagem do jornal junto aos técnicos que trabalham para a empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda que foi a vencedora da licitação.

Ao todo são 16 quilômetros de estrada entre Vargem e o distrito de Lagoa Branca e cujo orçamento é de R$ 32 milhões de reais, que estão sendo investidos através do Governo do Estado, pelo programa “São Paulo pra toda Obra”.

Segundo informações, mais de 8 km já foram asfaltados e o benefício já ultrapassou o Residencial Parque das Macadâmias, sendo que logo mais à frente o solo já está preparado, faltando a colocação da massa asfáltica. O jornal apurou que só não houve maior desempenho, devido às constantes chuvas que caíram nos últimos meses.

São obras que demandam tempo, inclusive pode haver necessidade da construção de galerias, bueiros, valetas e canaletas. É um trabalho que exige o preparo do solo para o escoamento da água da chuva, sendo essa drenagem essencial para evitar que o asfalto sofra danos com o passar dos anos.

Uma das obras mais complexas que vai exigir mais da empresa vencedora, é a construção de uma ponte junto ao Córrego da Conserva, que fica nas proximidades da Fazenda Campo Vitória. Também a empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda vai ter de resolver o escoamento da grande quantidade de água que desce do Jd. Dolores e adentra na estrada quando há chuvas fortes. Um trabalho que terá de ser feito com a colaboração da prefeitura municipal, segundo os técnicos da empresa.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que conversações já foram feitas junto aos proprietários de terras que fazem divisa com a estrada e por onde deverão ser escoadas as águas pluviais que descem do Jd. Dolores, através da construção de valas.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) tem acompanhado a obra de perto e recentemente o deputado estadual Barros Munhoz (PSD) esteve visitando o local juntamente com o prefeito. Celso fez um agradecimento especial ao deputado pela conquista do asfaltamento da vicinal, “uma das maiores obras que o governo está realizando na região”, segundo o prefeito.

Barros Munhoz lembrou a participação do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes na luta pela pavimentação da estrada e do trabalho de Celso Ribeiro junto ao governador Tarcísio de Freitas para que a obra se tornasse uma realidade. Munhoz disse que as chuvas atrapalharam o andamento dos trabalhos e afirmou esperar que até o final do ano o asfalto esteja pronto.