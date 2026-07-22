Editorial: O agro que sustenta Vargem Grande do Sul

Há datas que o calendário reserva para lembrar o óbvio, mas que nem por isso perdem a importância. O Dia do Agricultor, que será celebrado em 28 de julho, é uma delas. Em Vargem Grande do Sul, falar de agricultura é falar da própria identidade da cidade, da mesa de cada família, do trabalho que movimenta ruas e comércio. Esta edição especial nasce desse reconhecimento.

Os números mais recentes do Caged confirmam essa ligação. Em maio, o agronegócio foi o setor que mais gerou empregos no município, à frente do comércio, da indústria e dos serviços. A batata segue como símbolo dessa vocação. Principal produto agrícola do município, movimenta uma cadeia inteira de fornecedores, transportadoras e famílias. A safra de 2026, tema desta edição, reafirma esse papel, mesmo diante das incertezas do clima e do mercado.

Essa força também aparece longe daqui. A Fazenda Lago Bonito, ligada ao Grupo Santa Vitória fundado pelo vargengrandense Carlos Alberto de Oliveira Filho, o Betão, venceu a categoria Irrigado do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, com 138,97 sacas por hectare, levando o nome da cidade a outros solos do país.

Produzir bem também depende de conhecimento compartilhado. Foi esse o espírito do 6º Dia de Campo de Batata, realizado em julho na Fazenda Bisturi pela Cooperbatata em parceria com a Unifeob, reunindo produtores, estudantes e especialistas em torno de novas tecnologias para a lavoura. Ao lado da tradição, cresce a diversificação. Nesta edição, também é contada a história do produtor local que apostou no cultivo de maçãs mostra que a agricultura da região não está parada no tempo.

Essa força, porém, é feita de gente. Trabalhadores nordestinos que deixaram suas cidades para sustentar, com o próprio esforço, o plantio e a colheita da batata e da cana, história que ainda merece mais reconhecimento e que estão nas páginas deste jornal.

Todo esse esforço caminha agora sob alerta. Órgãos oficiais já confirmam a formação de um El Niño com alta chance de ficar muito forte entre outubro e dezembro, trazendo estiagem, calor extremo e risco de incêndios. Como alertou nesta edição o engenheiro agrônomo Ciro Manzoni, da Cati, o fenômeno afeta diretamente as condições climáticas nas lavouras e exige medidas preventivas já, sobretudo dos pequenos produtores.

Celebrar o Dia do Agricultor é reconhecer que, por trás de cada saca colhida, de cada emprego gerado, de cada família que chega em busca de trabalho, existe uma engrenagem que sustenta Vargem Grande do Sul muito além da porteira e que, diante dos desafios que se aproximam, merece toda atenção.