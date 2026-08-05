Vargem Grande terá 372 mesários nas eleições de outubro

Vargem Grande do Sul vai contar com 372 mesárias e mesários trabalhando nas 93 seções eleitorais do município nas Eleições Gerais de 2026, serão quatro pessoas por seção. A votação ocorre em primeiro turno no dia 4 de outubro, quando o eleitorado escolhe presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Um eventual segundo turno, restrito às disputas de presidente e de governador, está previsto para 25 de outubro.

No município, os eleitores votam distribuídos em nove colégios eleitorais: o Colégio D. Pedro II, as escolas estaduais Alexandre Fleming, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi e Professor José Gilberto de Oliveira Souza, e as escolas municipais Antônio Coury, Nair Bolonha e Professora Darci Troncoso Peres, além da Escola Estadual Francisco Ribeiro Carril. Ao todo, Vargem Grande do Sul tem 30.462 eleitores aptos a votar.

Além das mesárias e dos mesários, a zona eleitoral sob responsabilidade do Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul, que também abrange as seções de São Sebastião da Grama e Divinolândia, vai precisar de 79 pessoas atuando no apoio logístico, sendo 41 delas somente no município vargengrandense.

Segundo o cartório, há lista de espera em todos os colégios eleitorais da cidade, formada inteiramente por voluntários. A procura se repete a cada eleição, o que chama atenção diante do histórico do trabalho eleitoral no país: antigamente, as convocações costumavam ser recebidas com resistência pela maior parte dos convocados, e não havia esse volume de candidatos espontâneos à função.

A Justiça Eleitoral iniciou em 7 de julho o processo de nomeação de mesárias e mesários em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as juízas e os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar o edital de nomeação de quem vai atuar no primeiro e em eventual segundo turno, incluindo as mesas do exterior e as específicas para voto em trânsito e de justificativa. A convocação chega por carta, detalhando a função, a data e o local da eleição e do treinamento.

Pelas regras do TSE, a Mesa Receptora de Votos é composta por quatro integrantes: presidente, primeira mesária ou primeiro mesário, segunda mesária ou segundo mesário, e secretária ou secretário. Cabe ao presidente da mesa verificar as credenciais de fiscais e observadores eleitorais, abrir e encerrar a votação, afixar o resumo da zerésima em local visível e comunicar ao cartório eleitoral qualquer ocorrência que exija decisão judicial. Já os demais integrantes são responsáveis por identificar as eleitoras e os eleitores, entregar o comprovante de votação, orientar sobre o uso do formulário para pessoas com deficiência e lavrar a ata da mesa.

Quem atua como mesária ou mesário tem direito a uma série de benefícios previstos em lei: dois dias de folga para cada dia de trabalho na eleição e para cada dia de treinamento, auxílio-alimentação de R$ 65 por turno, critério de desempate em concursos públicos quando previsto em edital, e possibilidade de validação da atividade como horas acadêmicas extracurriculares em universidades conveniadas.

O TSE também disponibilizou, em 27 de julho, o Manual do Mesário 2026 e o Guia Rápido do Mesário, materiais de orientação sobre os procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois da votação, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026. As publicações integram, ainda, o aplicativo Mesário, que reúne o conteúdo do treinamento oferecido às mesárias e aos mesários convocados em todo o país.

Após a fase de convocação, começa a fase de nomeação, quando os editais publicados pelas juízas e pelos juízes eleitorais definem oficialmente quem vai compor as mesas receptoras de votos em cada seção do país.