Vargem Grande terá 372 mesários nas eleições de outubro

Vargem Grande do Sul vai contar com 372 mesárias e mesários trabalhando nas 93 seções eleitorais do município nas Eleições Gerais de 2026, serão quatro pessoas por seção. A votação ocorre em primeiro turno no dia 4 de outubro, quando o eleitorado escolhe presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Um eventual segundo turno, restrito às disputas de presidente e de governador, está previsto para 25 de outubro.
No município, os eleitores votam distribuídos em nove colégios eleitorais: o Colégio D. Pedro II, as escolas estaduais Alexandre Fleming, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi e Professor José Gilberto de Oliveira Souza, e as escolas municipais Antônio Coury, Nair Bolonha e Professora Darci Troncoso Peres, além da Escola Estadual Francisco Ribeiro Carril. Ao todo, Vargem Grande do Sul tem 30.462 eleitores aptos a votar.
Além das mesárias e dos mesários, a zona eleitoral sob responsabilidade do Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul, que também abrange as seções de São Sebastião da Grama e Divinolândia, vai precisar de 79 pessoas atuando no apoio logístico, sendo 41 delas somente no município vargengrandense.
Segundo o cartório, há lista de espera em todos os colégios eleitorais da cidade, formada inteiramente por voluntários. A procura se repete a cada eleição, o que chama atenção diante do histórico do trabalho eleitoral no país: antigamente, as convocações costumavam ser recebidas com resistência pela maior parte dos convocados, e não havia esse volume de candidatos espontâneos à função.
A Justiça Eleitoral iniciou em 7 de julho o processo de nomeação de mesárias e mesários em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as juízas e os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar o edital de nomeação de quem vai atuar no primeiro e em eventual segundo turno, incluindo as mesas do exterior e as específicas para voto em trânsito e de justificativa. A convocação chega por carta, detalhando a função, a data e o local da eleição e do treinamento.
Pelas regras do TSE, a Mesa Receptora de Votos é composta por quatro integrantes: presidente, primeira mesária ou primeiro mesário, segunda mesária ou segundo mesário, e secretária ou secretário. Cabe ao presidente da mesa verificar as credenciais de fiscais e observadores eleitorais, abrir e encerrar a votação, afixar o resumo da zerésima em local visível e comunicar ao cartório eleitoral qualquer ocorrência que exija decisão judicial. Já os demais integrantes são responsáveis por identificar as eleitoras e os eleitores, entregar o comprovante de votação, orientar sobre o uso do formulário para pessoas com deficiência e lavrar a ata da mesa.
Quem atua como mesária ou mesário tem direito a uma série de benefícios previstos em lei: dois dias de folga para cada dia de trabalho na eleição e para cada dia de treinamento, auxílio-alimentação de R$ 65 por turno, critério de desempate em concursos públicos quando previsto em edital, e possibilidade de validação da atividade como horas acadêmicas extracurriculares em universidades conveniadas.
O TSE também disponibilizou, em 27 de julho, o Manual do Mesário 2026 e o Guia Rápido do Mesário, materiais de orientação sobre os procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois da votação, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026. As publicações integram, ainda, o aplicativo Mesário, que reúne o conteúdo do treinamento oferecido às mesárias e aos mesários convocados em todo o país.
Após a fase de convocação, começa a fase de nomeação, quando os editais publicados pelas juízas e pelos juízes eleitorais definem oficialmente quem vai compor as mesas receptoras de votos em cada seção do país.
Vargem Grande terá 372 mesários nas eleições de outubro
Vargem Grande do Sul vai contar com 372 mesárias e mesários trabalhando nas 93 seções eleitorais do município nas Eleições Gerais de 2026, serão quatro pessoas por seção. A votação ocorre em primeiro turno no dia 4 de outubro, quando o eleitorado escolhe presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Um eventual segundo turno, restrito às disputas de presidente e de governador, está previsto para 25 de outubro.