Golpistas enganam idosa em Águas da Prata

Na tarde de quarta-feira, 5 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto mediante fraude no Jardim São Roque, em Águas da Prata. Três indivíduos se apresentaram na residência de uma moradora sob o pretexto de retirar uma raposa do telhado da casa. Após convencê-la a entregar dinheiro para uma suposta compra de telhas, os autores aproveitaram a situação para subtrair mais dinheiro do interior do imóvel, causando prejuízo total de R$ 2.400,00.

Com apoio de outras equipes, os policiais obtiveram imagens de monitoramento, por meio das quais a vítima reconheceu os suspeitos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia por furto qualificado mediante fraude, e as investigações prosseguem para identificação e localização dos envolvidos.