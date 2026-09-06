Mulheres empreendedoras ganham espaço em feira

A Feira de Artesanato e Empreendedorismo, na 1ª edição Mulheres que Criam será realizada no dia 9 de setembro, reunindo empreendedoras e representantes de diferentes segmentos do comércio local. O evento será realizado das 15h30 às 21h00, no Salão de festa Padre Donizete.

A iniciativa tem como proposta oferecer espaço para a divulgação de produtos, serviços e ideias desenvolvidas pelas participantes, além de aproximar as empreendedoras do público e estimular o networking.

A programação também busca valorizar o empreendedorismo feminino e dar visibilidade à diversidade do comércio local. A organização do CMEC convida a população a prestigiar a feira e conhecer o trabalho das participantes.