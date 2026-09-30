Emancipação política de 1922 cria o município de Vargem

As subprefeituras são criadas por lei federal em 1907. O primeiro subprefeito de Vargem Grande foi o vereador Coronel Lúcio Bernardino da Costa, em 1908. No seu governo a cidade passa a contar com os serviços de energia elétrica, que é inaugurada em 1910. Também foram subprefeitos Cap. Quinzinho Otávio, Major Antônio de Oliveira Fontão e Cap. Belarmino Rodrigues Peres. Os subprefeitos eram escolhidos entre os vereadores eleitos.

Pouco tempo depois do Distrito de Sant’Ana de Vargem Grande ser elevado à categoria de Vila, em 1908, ainda no governo do Coronel Lúcio Bernardino da Costa (Cel. Lúcio), iniciou-se o movimento para a emancipação política, uma vez que Vargem ainda era administrada por São João da Boa Vista.

Sob a gestão do vereador Cap. Belarmino Rodrigues Peres, foi enviado ao Congresso Estadual, atual Assembleia Legislativa, a primeira representação assinada pelos políticos locais solicitando a criação do município de Vargem Grande.

Antevendo a separação necessária, Cap. Belarmino iniciou obras preparando a mudança de vila para município. Assim, em 29 de junho de 1918, inaugurou o edifício da sub-prefeitura, onde hoje se encontra a Câmara, com grandes festejos, bênçãos do padre Donizete Tavares de Lima e a instalação de fotografias em reconhecimento aos grandes benfeitores da terra.

O orador foi o professor Benjamin Bastos, que poucos meses depois faleceria, vítima da Epidemia de Gripe Espanhola de 1918. Na mesma data foram inaugurados os Jardins Públicos, a atual Praça da Matriz e Praça da Sub-Prefeitura, que posteriormente seria Praça Municipal e, logo depois, Praça Washington Luís.

Em 16 de agosto de 1919, iniciou-se a discussão das divisas do novo município. No início, de 1921, o deputado sanjoanense Dr. Theophilo Ribeiro de Andrade leva ao Congresso Estadual a representação vargengrandense e passa a ser o seu maior defensor na tribuna daquela assembleia. Em 27 de novembro de 1921, após passar por três discussões e três votações, o projeto finalmente foi aprovado. Em 1º de dezembro de 1921, o presidente do Estado de São Paulo, Dr. Washington Luís Pereira de Souza assina o Decreto-Lei nº 1804, que cria o município de Vargem.

A instalação do município ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1922. Entre as celebrações, houve alvorada, missa celebrada pelo Padre Donizete, banquete, baile, etc. Neste mesmo dia, ocorreu a solenidade da posse da primeira Câmara.

Foi eleito presidente Joaquim Otávio de Andrade e vice-presidente Francisco Thomaz de Andrade. Cap. Belarmino Rodrigues Peres, o vereador que ocupava o cargo de sub-prefeito, foi escolhido para ocupar o cargo de prefeito. Ainda compunham a primeira legislatura Maj. Eustáquio Ferreira Lima, Joaquim Maciel de Godoy e Antônio de Oliveira Fontão.