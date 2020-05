Prefeitura alugou chácara para abrigar pessoas em situação de rua

Um imóvel foi alugado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul para abrigar as pessoas em situação de rua. A medida foi publicada na edição do Jornal Oficial do Município de segunda-feira, dia 26.

Segundo o publicado, a chácara tem amplo espaço e está localizada em perímetro urbano. A ação foi uma medida de contenção e enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19). O valor mensal do aluguel do imóvel é de aproximadamente R$ 1.700,00.

Segundo a prefeitura, o trabalho será desenvolvido pela Casa de Passagem do município. “Não será um novo projeto, na realidade, a chácara vai acomodar os moradores de ruas do nosso município que foram recolhidos pela Casa em função da pandemia no coronavírus. No entanto, o local se tornou pequeno, sendo necessário um local maior para atendê-los dentro dos protocolos indicados pelos órgãos de Saúde. Considerando também que a casa continua atendendo os trecheiros que passam pelo município”, explicou.

Conforme o informado, o objetivo foi tratar da situação dos moradores que não têm para onde ir em tempo de isolamento, desta forma é um público que merece preocupação e cuidados.

De acordo com o explicado, a prefeitura cedeu um cuidador, um enfermeiro, cozinheiro, alimentação e carro para as buscas, além do apoio da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O trabalho, segundo a prefeitura, já foi iniciado pela Casa de Passagem, que oferece local para higiene pessoal, refeições, como café da manhã, almoço e jantar, e também um local para permanecerem em isolamento até o final da pandemia. A prefeitura informou que, no momento, são oito moradores em situação de rua que aderiram ao programa e estão sendo atendidos.

Conforme o explicado pela prefeitura, para os moradores que não são de Vargem Grande do Sul, os chamados trecheiros, o CREAS e a Casa de Passagem continuam atuando com o ofertamento de banho, higiene, orientações de documentação e neste momento sobre o Covid-19, pouso e passagens.