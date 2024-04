Mulher morta há dias foi encontrada em Vargem

Rosana Silva dos Santos, uma mulher de 49 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira, dia 24, na Rua Jardinópolis, na Vila Santana, por volta das 14h30. A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada por vizinhos, que informaram que a residência estava com um odor muito forte e poderia ter alguém morto.

No local, os policiais conversaram com três irmãos da vítima, que relataram que na noite anterior chegaram a falar com a irmã, mas que a mulher não acordou. De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão afirmava que a mulher ainda estava viva.

A equipe constatou que em um quarto separado da casa, nos fundos, a mulher estava morta em um colchão no chão. O óbito aparentemente aconteceu há alguns dias, pois a mulher já estava em avançado estado de putrefação.

A Polícia Civil compareceu no local, bem como a Perícia Científica. O corpo foi retirado da casa pela funerária.