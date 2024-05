Traficava no Jardim Dolores e foi preso

Após obter informações de que um rapaz, já conhecido nos meios policiais, estaria realizando tráfico de drogas, a Polícia Militar conseguiu prendê-lo em sua casa, no Jardim Dolores, na terça-feira, dia 14, por volta das 15h50.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz em sua adolescência foi levado à Fundação Casa e, quando já era maior de idade, foi pego por tráfico de drogas e também foi investigado em ocorrência de roubo de veículo. Nas denúncias atuais, a PM foi informada de que ele está traficando drogas no Jardim Dolores, na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, e que atraia adolescentes para comercializar as drogas.

O rapaz foi encontrado no local informado com dois adolescentes também conhecidos pelos policiais e ambos com passagem pela Fundação Casa. Ao ver a viatura, se abaixou atrás de um veículo estacionado na via na tentativa de se esconder. Quando os policiais desceram da viatura, o rapaz dispensou um embrulho amarelo no chão e tentou fugir, mas foi detido. Os adolescentes, no entanto, fugiram.

Na busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 116,00 em cédulas diversas e um celular. Afirmou que o embrulho que dispensou era um kit com quatro pedras grandes de crack, sendo constatado pelos policiais. Disse que vende as pedras por R$ 100,00 cada.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e resistência. O rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Foto: Polícia Militar